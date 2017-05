Jo In Sung Sebut Lee Kwang Soo Pria Kesepian

SEOUL - Persahabatan aktor Jo In Sung dan Lee Kwang Soo sudah menjadi informasi para penggemarnya, mengingat mereka pernah terlibat dalam satu drama yaitu It's Okay It's Love. Selain itu, keduanya juga tergabung dalam kelompok geng yang terdiri dari para aktor ganteng yaitu Song Jong Ki, Do Myung So (D.O 'EXO') dan Im Joo Hwan.

Meski persahabatan mereka erat, Jo In Sung tak ragu untuk membagikan kebiasaan member Running Man itu dalam siaran Happy Together 3 pada 25 Mei 2017. Salah satunya adalah kebiasaan minum alkohol dan mabuk.

"Dia mungkin mulai minum pukul sembilan pagi. Dia adalah orang yang melakukan video chat setelah minum," ungkap Jo dilansir Allkpop.

Tak hanya itu, bintang drama What Happen in Bali ini pun menyebut Lee Kwang Soo sebagai pria kesepian dan butuh perhatian.

"Dia adalah seorang teman yang kesepian. Dia butuh seseorang yang memperhatikannya," tutupnya.

Ini bukan kali pertama ia saling membukan hal pribadi sahabatnya. Lee Kwang Soo pun pernah melakukan hal serupa untuk member "geng ganteng" miliknya dalam siaran Running Man.