Agnez Mo Masa Bodo' dengan Komentar Haters

JAKARTA - Musisi sekaligus aktris peran Agnez Mo rupanya enggan berkomentar banyak soal pandangan para haters. Bagi Agnez, tak ada yang perlu terlalu dipikirkan dengan tanggapan miring mereka.

Pelantun tembang hits Rapuh itu bahkan terkesan tak peduli dengan tanggapan para haters terhadap kehidupan pribadi atau pun kariernya termasuk soal peluncuran aplikasi terbaru miliknya, Agnez Mo Official App.

"Kalau saya enggak pernah pusing dengan haters karena bagi saya bukan masalah menghadapi haters dengan aplikasi ini soalnya itu enggak usah dipikirin tapi lebih ngeshare itu more love to the people love me," katanya saat dijumpai di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.

Ia pun melanjutkan,"Enggak usah ribet-ribet kalau orang enggak suka sama gua ya enggak usah dilihat. Kalau yang suka bisa dilihat. Soalnya saya pribadi ingin melihat fans saya salah satunya dengan aplikasi ini."

Di samping itu, Agnez sendiri hampir tidak pernah membaca komentar apa pun yang berbau negatif di lini media sosial. Ia percaya masih banyak penggemar yang setia mendukungnya hingga saat ini.

"Saya enggak pernah baca (komentar). Artinya kuantitas haters banyak tapi fans lebih banyak ya enggak usah dipusingin. Jelas kalau fansnya banyak bahwa haters juga banyak bahwa comparisonnya (perbandingannya) wajar. Enggak pernah baca sih," tutupnya.