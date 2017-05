Film Bollywood Baahubali 2 Kalahkan The Circle Emma Watson-Tom Hanks

Baahubali dan The Circle. (Foto: IndiaToday)

NEW DELHI – Baahubali mengokohkan diri sebagai salah satu film terbaik yang dimiliki Bollywood. Buktinya, Baahubali 2: The Conclusion berhasil mengalahkan film Hollywood baru, The Circle.

Baahubali 2 tak hanya mengalahkan The Circle di box office India, melainkan juga di pasar Amerika. Sama-sama tayang sejak Jumat minggu lalu, Baahubali 2 berhasil bertengger di posisi tiga, sementara The Circle yang dibintangi oleh Emma Watson dan Tom Hanks harus puas di peringkat empat.

Capaian ini merupakan prestasi luar biasa bagi industri film Bollywood. Bukan hanya karena Baahubali 2 berhasil masuk tiga besar box office Amerika, tapi juga karena mereka berhasil mengalahkan salah satu film paling ditunggu dunia tahun ini, The Circle.

Dilansir IndiaToday, Kamis (4/5/2017), Baahubali 2 menguasai peringkat tiga dengan pendapatan 10,1 juta Dolar. Angka tersebut lebih tinggi dari The Circle yang hanya memperoleh 9,3 juta Dolar di pekan pertama perilisannya.

Bagi yang belum tahu, The Circle merupakan film tech-thriller yang diangkat dari novel berjudul sama. Tak hanya karena novelnya yang populer, The Circle dinanti-nanti karena film ini dibintangi dua nama besar, yakni Tom Hanks dan Emma Watson.