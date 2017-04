VIDEO: Kompaknya Geng Girls Squad Rayakan Ulang Tahun Nia Ramadhani

JAKARTA - Nia Ramadhani merayakan pesta ulang tahunnya ke-27. Sebagai sahabat dekat, Jessica Iskandar turut pula memeriahkan ulang tahun Nia Ramadhani bersama geng sosialitanya bernama Girls Squad.

Happy birthday Ramadhania Bakrie. All the best. Selalu jadi ibu yang baik dan istri yang teladan. Semoga selalu sehat dan bahagia. WE love you! @inijedar X @ramadhaniabakrie A post shared by Jessica Iskandar (@inijedar) on Apr 16, 2017 at 9:22pm PDT

Kekompakan Girls Squad terlihat jelas ketika mereka menyanyikan lagu Inikah Cinta untuk Nia Ramadhani. Video singkat itu diposting melalui instagram milik Jedar @inijedar, Senin (17/4/2017).

Nia Ramadhani yang tengah hamil tampak enerjik bersama teman-temannya dalam perayaan ulang tahunnya. Mereka pun begitu bahagia sambil berjoget-joget beriringan dengan alunan musik. Tak lupa, Jedar sapaan akrab Jessica Iskandar mengucapkan selamat ulang tahun kepada istri dari Anindra Ardiansyah Bakrie itu agar selalu menjadi istri yang baik dan teladan.

