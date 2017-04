3 Bulan "Membisu", Akhirnya Meghan Trainor Bisa Nyanyi Lagi

LOS ANGELES - Penyanyi Meghan Trainor diam-diam kembali menjalani operasi pita suara. Tak banyak yang tahu kalau pelantun All About That Bass tersebut mengalami waktu yang sulit selama berbulan-bulan tanpa bersuara.

"Aku mencoba untuk tidak menangis. Itu sulit tadinya. Aku benar-benar tidak bisa berbicara sejak Desember (2016). Waktu itu sekitar tiga bulan aku menjalani istirahat vokal dan kemudian kami memutuskan untuk melakukan operasi sebelum (hadir ke acara) Ellen," ungkap Meghan dalam acara The Ellen DeGeneres Show, dilansir E! Online.

"Dan kemudian kami melaukan pemulihan hingga akhirnya bisa bernyanyi di Ellen," tambahnya.

Di balik itu semua, Meghan didampingi Daryl Sabara sang kekasih hingga akhirnya bisa kembali bernyanyi kembali. Sebelumnya ia sempat merasa sedih dan membuat Daryl memperlajari tentang bahasa tanda agar bisa berkomunikasi dengannya saat itu.

"Itu membuatku trauma. Sangat berat. 'Penjaga' yang sebenarnya adalah pacaraku karena dia belajar bahasa tanda untukku jadi aku bisa mengucapkan kata-kata untuknya dan aku sempat frustasi," jelasnya.