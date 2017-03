FOTO: Zayn Malik Janjikan Segera Rilis Single

LOS ANGELES – Tidak lama lagi, Zayn Malik akan kembali memanjakan telinga para fans-nya. Sebuah single sudah di disiapkan.

Album single tersebut adalah hasil kerja samanya bersama seorang rapper yaitu Partynextdoor, dan akan berjudul Still Got Time. Baru-baru ini, Zayn telah membeberkan teaser mengenai album-nya tersebut dalam sebuah foto, dan sebuah video preview albumnya itu di Twitter, Rabu (22/3/2017).

Belum banyak yang dibeberkan Zayn tentang kerya terbarunya tersebut selain foto dan preview, namun Zayn berjanji akan segera merilisnya dalam waktu dekat.

Soon and I mean it 😝 https://t.co/Cdp6aurkHG