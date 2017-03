Deretan Tingkah Laku Artis Holywood saat Mengalami Depresi

LOS ANGELES - Belakangan ini pemberitaan dihebohkan dengan kabar Chrissy Teigen yang mengalami depresi pasca melahirkan buah hatinya. Lantas siapa saja kah artis-artis yang pernah mengalami depresi, dan bagaimana tingkah laku mereka saat mengalami itu? Maka, Okezone coba merangkumnya.

Pertama ada penyanyi Demi Levato, dirinya sempat dikabarkan mengalami depresi akibat dibully, dan hal itu memang tak mudah dirasakannya. Oleh sebab itu, pelantun lagu Let It Go tersebut mengurung diri dan juga sempat kecanduan narkoba serta alkohol.

Kedua masih datang dari seorang penyanyi, yakni Miley Cyrus. Ia pun pernah mengalami depresi. Hampir sama dengan Demi, pelantun lagu Wrecking Ball itu mengurung diri dan juga mengonsumsi narkoba.

Berikutnya yang ketiga adalah bintang film Twilight, Kristen Stewart merasa sering tak bisa mengontrol kendali dari dalam dirinya. Oleh sebab itu, Kristen pun mengurung diri di kamarnya. Namun, ia tetap bersyukur kalau sampai saat ini masih bisa bertahan dan kuat.

Kemudian siapa sangka kalau model cantik Cara Delevingne pada 2015 silam sempat mengalami depresi hebat sampai membenci dirinya sendiri. Kabar yang beredar menyebutkan kalau ia pernah membenturkan kepalanya di pohon agar pingsan, karena rasa depresi yang sangat menyakitkan.

Terakhir adalah yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini, yaitu Katy Perry yang digadang-gadang mengalami depresi sat hubungannya dengan Orlando Bloon berakhir. Pelantun lagu Roar itu pun sampai memotong rambutnya hingga pendek.