Hari Perempuan Internasional, Ini Semangat Adele

LOS ANGELES - Ucapan Hari Perempuan Internasional yang dirayakan setiap tanggal 8 Maret banyak dilontarkan oleh wanita dari berbagai macam profesi, seperti penyanyi Adele yang juga turut memeriahkan melalui cuitan dalam akun Twitter pribadinya.

Dalam cuitannya tersebut, pelantun lagu Hello itu menyebutkan kalau apa pun yang dilakukan oleh wanita harus selalu dua kali lebih baik dari yang dilakukan oleh pria, dan untungnya itu tidak sulit untuk dilakukan.

"Whatever women do they must do twice as well as men to be thought half as good. Luckily, this is not difficult" #internationalwomensday," tulis Adele.

"Whatever women do they must do twice as well as men to be thought half as good. Luckily, this is not difficult" #internationalwomensday pic.twitter.com/3jzQcEpKnH — Adele (@Adele) March 8, 2017

Melihat cuitan tersebut, banyak netizen yang menyetujui dengan hal yang disampaikan oleh Adele. Mereka pun berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh ibu satu anak itu.

"@Adele yesss Queen thanks for everything you do. Love you❤️❤️ #InternationalWomensDay," tulis akun @@DaydreamerTMZJ.