FOTO: Nih Jadwal Tour Ed Sheeran di Amerika Utara

LOS ANGELES - Penyanyi Ed Sheeran kembali menggelar tur untuk mempromosikan album terbarunya yang berjudul Divide. Melalui akun Twitter pribadinya, pelantun lagu Shape Of You itu mengumumkan jadwal turnya di Amerika Utara.

Untuk penjualan tiket secara umum akan mulai dibuka pada Jumat Maret 2017, sedangkan pre-sale akan dibuka dari pada 13 Maret mendatang.

"Coming to North American this summer," tulis Ed Sheeran.

Coming to North American this summer, go here https://t.co/Hjpv5qcz1K for details on the fan pre-sale that starts this Mon 13th March. pic.twitter.com/roiUsPoBQB