Bukti Yuni Shara Punya Kerutan dan Tak Awet Muda, Nih Fotonya

Morning☕️ Saya baca coment" di IG rata" bilang mbak Yuni/bunda/tante awet muda. Alhamdulillah...tkasih. Tapi inilah wajah asli saya gak pake makeup, gak ada filter. Ini saya foto pake camera pertama saya yg kmren baru beli😀. Gambar nya super tajam. Jadi sbenernya gak awet muda. Kliatan kan.. kerutan, flek, spruten 😊. Sperti pernah saya bilang "im not perfect but limited edition 😉✌️" #yunishara #nomakeup #sony📷

