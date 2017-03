Fakta-Fakta di Balik Pernikahan Adele dan Simon Konecki

LOS ANGELES - Baru-baru ini dunia hiburan hollywood dihebohkan dengan perberitaan mengenai pernyataan resmi Adele yang ternyata sudah resmi menikah dengan kekasihnya, Simon Konecki.

Oleh sebab itu, Okezone coba merangkum beberapa fakta mengenai pernikahan pelantun lagu Hello tersebut.

1. Adele menyebut Simon Konecki sebagai suaminya pada ajang Grammy Award 2017 pada 12 Februari silam.

2. Pernyataan resmi mengenai pernikahan disampaikan saat pergelaran konsernya di Brisbane, Australia.

3. Kisah dibalik lagu Someone Like You yang membuat Adele membuat dirinya sudah bahagia bersama Simon dan tidak lagi merasakan patah hati ketika menjalin sebuah hubungan.

4. Adele menjalin hubungan dengan Simon selama 5 tahun, dan dikabarkan sudah resmi menikah pada Natal tahun lalu.