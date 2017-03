Boy William Bahagia Dapat Kado Spesial

Solopos.com, SOLO – Memiliki banyak penggemar membuat Boy William kerap mendapat kado, namun kali ini ia mendapatkan kado spesial dari penggemar spesial.

Sebagai salah satu artis idola, Boy William kerap mendapat hadiah spesial dari para penggemarnya. Tak jarang, ia mengunggah foto hadiah tersebut di akun Instagram untuk mengapresiasi si penggemar. Di antara berbagai hadiah itu ada satu yang menurutnya amat berkesan.

Dilansir Solopos, Boy mengunggah foto hadiah spesial berupa boneka mungil yang menyerupai dirinya. Boneka itu terasa amat spesial karena dibuat oleh para penggemarnya yang berasal dari kalangan difabel.

“Terima kasih teman2 tuna rungu di Precious One @tsa_p1 udah bikinin a little replica of me. Meskipun mempunyai keterbatasan, tapi tetep semangat untuk berkarya! I look up to you,” tulis Boy pada keterangan foto yang diunggah, Senin (27/2/2017).

Dalam unggahan itu, Boy memperlihatkan boneka lucu yang dibuat seperti dirinya dalam sebuah foto. Boneka tersebut tampak mengenakan jaket kulit, kaus putih, celana panjang, dan sepatu bot warna hitam.

Foto tersebut sontak menuai beragam komentar dari para penggemar Boy William di dunia maya (netizen). Mereka menilai boneka tersebut sangat mirip dengannya.

“Senang sekali bisa mendapat kesempatan buat boneka minimi kak @boywilliam17. Terima kasih ya semoga semakin banyak yang bisa bangga karya disabilitas,” tulis akun @tsa_p1.

“Keren banget kak fotonya, bonekanya juga imut banget,” puji akun @dea_agustin.

Ini bukan kali pertama Boy mengunggah foto hadiah spesial yang diberikan oleh penggemarnya.

Sebelumnya, ia juga mengunggah foto sketsa wajah yang dibuat oleh salah satu penggemarnya. Dalam sketsa tersebut, Boy tampak gagah mengenakan tuksedo berwarna hitam.