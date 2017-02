OSCAR 2017: Piper dan Zootopia Berhasil Kuasai Kategori Animated

LOS ANGELES – Film animasi Zootopia kembali meraih penghargaan di acara bergengsi, kali ini film tentang polisi kelinci itu sukses membawa pulang piala Oscar 2017 untuk kategori Best Animated Feature. Sementara itu, di kategori Best Animated Short berhasil diraih Piper.



Zootopia karya Disney itu mampu menyingkarkan pesaing yang cukup berat di ajang tahunan ke-89 tersebut mulai dari Kubo and the Two Strings, Moana, My Life as a Zucchini, dan The Red Turtle.

Sedangkan Piper di kategori Animated Short berhasil mengungguli Blind Vaysha, Borrowed Time, Pear Cider and Cigarettes, serta Pearl.

Diselenggarakan di Dolby Theaters, Los Angeles, Amerika Serikat, ajang tahunan Oscar 2017 ke-89 ini turut dihadiri deretan artis dan aktor ternama mulai dari Denzel Washington, Emma Stone, hingga Andrew Garfield.