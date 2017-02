Jennifer Aniston, Matt Damon, dan Ryan Gosling Lengkapi Daftar Presenter Piala Oscar 2017

Matt Demon (Foto: The Huffington Post)

LOS ANGELES - Perhelatan Piala Oscar 2017 sudah di depan mata. Daftar lengkap presenter pun sudah keluar.

Nama yang sudah familiar, termasuk Jennifer Aniston, Matt Damon, dan Ryan Gosling pun masuk dalam daftar presenter yang akan membacakan nominasi dalam Academy Awards ke-89 tersebut.

Nama ketiganya diumumkan oleh The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences bersama dengan Salma Hayek dan Meryl Streep pada Jumat waktu setempat.

Artinya mereka akan bergabung dengan nama besar lainnya untuk menyerahkan trofi tahunan ini bersama dengan Emma Stone, Amy Adams, Riz Ahmed, Javier Bardem, John Cho, Dwayne Johnson, Felicity Jones, Leslie Mann, Janelle Monae, Davie Oyelowo, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, dan Dakota Johnson.

Oscar 2017 sendiri akan dipandu oleh Jimmy Kimmel untuk pertama kalinya. Acara ini digelar di Dolby Theatre, Hollywood, pada Minggu 26 Februari 2017 waktu setempat. Jangan lupa pantau terus Okezone yang akan memandu jalannya Oscars 2017 pada Senin 27 Februari WIB.