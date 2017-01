Cara Ustadz Yusuf Mansur Siasati Harga Cabai

bisa ditanem pot koq. cabe mah ga rewel. tomat juga. bawang dan sayur2an. bahkan bisa pot gantung. pot plastik. pake ember jg bisa. dan bisa bikin perkebunan kota. kayak di Negara Kuba. diembargo, malah jd jagoan pertanian. awal2 ga dpt suplai pupuk, sbb diembargo. import makanan, sayur dan buah, malah lbh mahal 3 sd 7x. akhirnya Fidel Castro dan rakyatnya bahu membahu. Manis banget. Alami. Nah, yg begini, trmasuk soal Ketahanan Ekonomi dan Upgrading Ekonomi yg mau dibangun. SeIndonesia, nanem. Ga usah mikir lahan dsb. Asli. Bismillaah. Semoga bisa bersisian dg pemerintah dan masyarakat luas. Dari saya, Yusuf Mansur, dkk, yg banyak bodohnya, banyak ga ngertinya. Semoga Allah terima.

