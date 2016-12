Drama Terbaru Yuri 'SNSD' dan Ji Sung Akan Tayang di Indonesia

JAKARTA - Fans Yuri ‘SNSD’ dan Ji Sung di Indonesia bakal bersorak sorai karena One Asia bakal kembali menayangkan drama Korea terbaru yang memperperlihatkan kemampuan akting artis cantik Korea Selatan ini lewat Innocent Defendant.



Ji Sung dan Yuri akan memperlihatkan kemampuan aktingnya mulai 18 Januari mendatang setiap Selasa-Rabu pukul 19.10 WIB di stasiun One Asia melalui Indovision Ch 164.



Drama ini menceritakan tentang perjuangan keadilan Park Jung Woo (Ji Sung), seorang jaksa di kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul.



Suatu hari, dia terbangun dan mendapati dirinya berada dalam penjara, tanpa mengingat kejadian yang telah menimpanya. Dia pun berjuang untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dan mencoba mengingat kembali hal yang telah terjadi sehingga terbebas dari hukuman mati.



Seperti diketahui Ji Sung merupakan aktor Korea Selatan yang lahir di 1977. Dia muncul dalam sejumlah drama televisi seperti, Protect the Boss (2011), Kill Me, Heal Me (2015) dan yang terbaru, Entertainer (2016).



Kemampuan aktingnya tidak diragukan. Dia mendapat apresisi untuk memenangkan 2015 MBC Drama Awards Grand Price dan Daesang untuk perannya di Kill Me, Heal Me.



Sedangkan Kwon Yuri merupakan penyanyi dan aktris Korea Selatan. Dia lebih dikenal sebagai anggota grup girls generation (SNSD). Yuri muncul dalam drama Fashion King (2012) dan mendapatkan 2013 49th Baeksang Arts Awards sebagai Aktris Paling Populer (TV) untuk perannya di drama tersebut.