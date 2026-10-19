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Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 70: Luna Mengetahui Kenyataan Pahit

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |17:01 WIB
Sinopsis <i>Ternyata Ini Cinta</i> Eps 70: Luna Mengetahui Kenyataan Pahit
Ternyata Ini Cinta
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JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna),  Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila),  Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Luna mengetahui kenyataan pahit bahwa Prisil adalah ibu kandung yang tega meninggalkannya di panti asuhan. Saat meminta penjelasan, Luna justru kembali terluka karena Prisil mengaku melakukannya demi menyelamatkan hidupnya sendiri. Lebih menyakitkan lagi, Mila yang mendengar pengakuan itu langsung menolak kenyataan bahwa Luna adalah saudara kandungnya. Di tengah kehancuran hatinya, Marco hadir menguatkan Luna dan meyakinkannya bahwa ia tidak sendirian.

Sementara Luna berusaha menerima kenyataan tentang asal-usulnya, Prisil justru menyusun siasat untuk mengambil hati Roman dan Mila. Ia berpura-pura menyesali masa lalunya dan mengusulkan agar Luna diterima sebagai bagian dari keluarga mereka. Namun, Mila dengan tegas menolak dan bahkan mengancam akan pergi jika Roman dan Prisil tetap menerima Luna. 

Di sisi lain, Marco semakin terdesak setelah Dewa mengambil motornya karena menolak pulang ke rumah. Tanpa kendaraan dan sumber penghasilan dari balapan, Marco harus mencari cara untuk bertahan hidup di luar rumah. Di tengah persoalan mereka masing-masing, kedekatan Marco dan Luna semakin terasa. Namun, ketika rahasia keluarga mulai terbongkar dan ancaman Mad Dog masih membayangi, mampukah mereka menghadapi semua masalah yang datang tanpa kehilangan orang-orang yang mereka sayangi?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Ternyata Ini Cinta' hari ini pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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