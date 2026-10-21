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Kim Hee Sun dan Go Soo Bakal Reuni di Drama Baru usai 23 Tahun Berlalu

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |08:00 WIB
Kim Hee Sun dan Go Soo Bakal Reuni di Drama Baru usai 23 Tahun Berlalu
Kim Hee Sun dan Go Soo Bakal Reuni di Drama Baru. (Foto: Instagram/@unicef_kr, @gosoo_official)
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SEOUL - Kim Hee Sun dan Go Soo dikabarkan sedang dalam negosiasi untuk kembali beradu akting di drama baru, The Wife. Apabila kedua aktor tersebut setuju, ini bakal menjadi ajang reuni mereka setelah 23 tahun bertemu dalam drama My Fair Lady yang tayang pada 2003 lalu. 

Kabar bahagia bagi para pencinta drama Korea itu diumumkan pada 20 Oktober 2026. Agensi Kim Hee Sun, Hinge Entertainment juga telah menanggapi kabar baik ini, sementara agensi Go Soo masih belum memberikan respons. 

"Kim Hee Sun sedang mempertimbangkan tawaran tersebut secara positif," ucapnya yang dikutip dari Soompi (21/10/2026). 

Sinopsis The Wife

Drama The Wife menceritakan bagaimana hasrat dan cinta yang menyelimuti seorang wanita. Tak hanya itu, serial terbaru itu juga menggambarkan sosok perempuan jatuh ke dalam kehidupan tragis dikarenakan menyembunyikan rahasia yang mengancam nyawanya. 

Nantinya, Kim Hee Sun bakal memerankan Eun Ip Sae, sosok yang meraih nilai tertinggi saat ujian CSAT dan masuk Universitas Nasional Seoul sebagai mahasiswa terbaik. Sayang, rahasia di balik masa lalunya itu terbongkar dan membuat semua orang iri. 

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