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RCTI+ Hadirkan VOD Sinetron Tanpa Iklan, Rp7.000 per Episode

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |22:00 WIB
RCTI+ Hadirkan VOD Sinetron Tanpa Iklan, Rp7.000 per Episode
RCTI+ Hadirkan VOD Sinetron Tanpa Iklan. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – RCTI+ menghadirkan layanan video on demand (VOD) berbayar untuk sinetron RCTI dengan harga Rp7.000 per episode, termasuk pajak. Melalui layanan ini, penonton dapat menyaksikan episode sinetron tanpa jeda iklan mulai dari jam tayang yang sama dengan siaran televisi.

Layanan tersebut menjadi pilihan baru bagi penonton yang ingin mengikuti sinetron RCTI dengan pengalaman menonton yang lebih fleksibel. Berbeda dari siaran televisi yang mengikuti jadwal penayangan, episode VOD yang sudah tersedia dapat diputar pada waktu pilihan penonton sesuai ketentuan akses pembelian.

Sinetron Terbaik Itu Kamu menjadi salah satu tayangan unggulan dalam layanan ini. Sinetron tersebut mulai hadir di RCTI pada Senin, 19 Oktober 2026, dan tayang setiap hari pukul 20.30 WIB.

Melalui RCTI+, episode terbaru Terbaik Itu Kamu tersedia mulai pukul 20.30 WIB, bersamaan dengan penayangannya di televisi. Penonton yang membeli episode tersebut dapat menikmatinya tanpa gangguan iklan.

Pembelian Per Episode, Bukan Paket Seluruh Sinetron

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