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Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 69: Pertemuan Emosional Luna dengan Ibu Kandungnya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |13:00 WIB
Sinopsis <i>Ternyata Ini Cinta</i> Eps 69: Pertemuan Emosional Luna dengan Ibu Kandungnya
Ternyata Ini Cinta
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JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna),  Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila),  Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Cerita semakin memuncak ketika rahasia keluarga yang selama ini terkubur rapat akhirnya mulai terungkap, bersamaan dengan misteri tabrak lari yang semakin rumit dan penuh intrik.

Pada episode hari ini, penonton akan dibawa menyelami kehancuran hati Luna. Setelah pencarian panjang, Luna akhirnya memberanikan diri menemui Prisil, wanita yang ternyata adalah ibu kandungnya. Namun, pertemuan ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Saat Prisil mengakui pernikahannya di masa lalu dengan Rifky, Luna justru terguncang. Ia belum sanggup mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya, sekaligus diiringi pertanyaan besar yang menyayat hati: mengapa ia dulu dibuang ke panti asuhan?

Luka Luna semakin dalam ketika Martha akhirnya meminta maaf karena terlambat mengungkap identitas orang tua kandungnya. Penyesalan tersebut sayangnya tak mampu mengembalikan waktu berharga yang telah hilang antara Luna dan mendiang ayahnya. Di tengah masa-masa terberat ini, karakter Marco kembali menonjol sebagai sosok pelindung yang setia menemani dan menguatkan Luna. Marco sendiri masih harus berjuang menata kembali hidupnya yang sempat terpuruk, dengan berusaha mencari tempat tinggal baru mengandalkan sisa uang dari hadiah balapan.

Di sisi lain, intrik hukum dan kriminalitas dalam serial ini memasuki babak baru yang mengejutkan. Penyelidikan atas kasus kematian Rifky menghadapi plot twist ketika Reno tiba-tiba menyerahkan diri dan mengaku sebagai pelaku tabrak lari, lengkap dengan barang bukti mobil yang digunakan. Kendati demikian, Saga menolak percaya begitu saja. Dengan insting tajamnya, Saga mencurigai bahwa pengakuan Reno hanyalah pion dari rencana licik Dewa untuk menutupi kejahatan yang sebenarnya.

Mampukah Luna menemukan kebenaran dan kebahagiaannya di tengah badai rahasia yang terkuak? Apakah Saga berhasil membongkar kedok Dewa di balik pengakuan palsu Reno? Dan bagaimana kelanjutan perjuangan Marco dalam membangun kembali kehidupannya?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Ternyata Ini Cinta' hari ini pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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