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Debut sebagai Sutradara di Thailand, Gandhi Fernando Cetak Prestasi Global

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |21:30 WIB
Debut sebagai Sutradara di Thailand, Gandhi Fernando Cetak Prestasi Global
Gandhi Fernando Cetak Prestasi Global. (Foto: Ist)
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JAKARTA - Sineas Tanah Air, Gandhi Fernando sukses menorehkan prestasi gemilang setelah serial asal Thailand garapannya, Badminton Boys, berhasil menduduki peringkat pertama di iQIYI Shorts Global Ranking.

Karya debut Gandhi sebagai sutradara di Negeri Gajah Putih itu langsung menyabet label bergengsi “Worldwide No. 1” di platform streaming global tersebut.

Dihubungi awak media, Gandhi mengaku masih tidak menyangka karya pertamanya di luar negeri bisa meledak dan mendunia secepat ini.

Terlebih, perjuangannya untuk bisa menembus industri entertainment Thailand sama sekali bukan jalan yang instan.

"Jujur, saya nggak pernah menyangka debut saya sebagai sutradara di Thailand bisa langsung menempati posisi nomor satu di ranking global iQIYI Shorts," ungkap Gandhi Fernando dalam keterangannya belum lama ini.

(Foto: Ist)
(Foto: Ist)

Gandhi menceritakan perjuangannya dimulai sejak empat tahun lalu saat ia mencoba belajar bahasa Thailand dari nol.

Berbekal kemampuan tersebut, Gandhi tidak hanya sukses menulis cerita, tetapi juga mulus mengarahkan aktor-aktor lokal Thailand secara langsung.

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