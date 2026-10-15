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4 Fakta Menarik Always LALISA, Tampilkan Perjuangan Lisa BLACKPINK di Balik Layar

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |03:00 WIB
4 Fakta Menarik <i>Always LALISA</i>, Tampilkan Perjuangan Lisa BLACKPINK di Balik Layar
Fakta Menarik Film Dokumenter Lisa BLACKPINK. (Foto: Instagram/@lalalalisa_m)
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JAKARTA - Lisa BLACKPINK kembali memberikan gebrakan untuk para penggemarnya. Bukan karya musiknya, kali ini, Lisa menghadirkan film dokumenter berjudul Always LALISA.

Film produksi Sony Music Vision itu menyoroti perjalanan sang idol hingga dirinya dikenal luas secara global. Yuk simak fakta menarik dari film Always LALISA yang dikemas dalam durasi sekitar 97 menit.

1. Meniti Karier Solo

Always LALISA menceritakan tahun penting dalam perjalanan karier Lisa saat mulai mengejar karier solo lewat album "Alter Ego", melebarkan sayap ke dunia seni peran pertama kalinya lewat The White Lotus, dan merintis agensi sekaligus mempertahankan kehidupan pribadinya. Tak ketinggalan persiapannya sebagai solois di Coachella 2025. 

Hal tersebut dikatakan oleh chief executive Trafalgar Releasing, Marc Allenby yang dikutip dari Variety, Rabu (14/10/2026). Dia mengatakan, film dokumenter ini berikan pandangan jujur tentang perjalanan Lisa dari ketenaran BLACKPINK hingga menjadi artis global. Selain itu juga untuk merayakan perjalanan panjang karier Lisa.

Oleh karenanya, melalui film dokumenter ini, para penggemar bisa melihat dan merasakan langsung perjuangan sang idol dalam membangun karier solonya hingga mendapat pengakuan global. Meski begitu, Lisa tidak melupakan asalnya sebagai member BLACKPINK lewat sederet adegan kebersamaannya bareng Jisoo, Jennie, dan Rose.

2. Ada Komentar Haters

Tak hanya perjuangannya dalam meniti karier, Lisa juga memperlihatkan kehidupannya di balik layar. Dalam film dokumenter tersebut, Lisa berani memperlihatkan bagaimana dirinya saat membaca komentar negatif dari haters yang beredar di media sosial. Sontak saja menjadi salah satu bagian yang diperbincangkan.

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