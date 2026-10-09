Bongkar: Ini Sisi Lain Shakirra Idol yang Dibongkar bersama Azia Riza!

JAKARTA - Siapa yang menyangka di balik paras cantiknya, penyanyi muda Shakirra Vierny ternyata menyimpan cerita unik yang belum banyak diketahui publik.

Dalam program Bongkar bersama Azia Riza, Shakirra tak ragu membagikan kisah masa kecilnya yang penuh dengan kejutan tak terduga. Mulai dari kebiasaannya yang tergolong unik hingga pengalamannya saat berjuang di industri musik sejak usia dini.

Salah satu rahasia besar yang membuat kaget adalah latar belakang penampilan masa kecilnya saat mengikuti lomba bernyanyi. Shakirra menceritakan bagaimana ia tampil totalitas memakai wig milik sang nenek demi terlihat seperti Princess Jasmine saat membawakan lagu Speechless.

Tak hanya itu, lokasi pembuatan video klip lamanya pun dilakukan di tempat yang tak biasa, yaitu Balai Kota Bandung. Kegigihan serta totalitasnya dalam bermusik, ternyata sudah terpancar jelas sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar.

Penyanyi bertalenta ini juga secara terbuka membahas sisi kepribadiannya dalam urusan asmara yang cukup menggelitik. Ia secara blakblakan menceritakan bagaimana jiwa "cegil" dalam dirinya kerap muncul saat sedang menyukai seorang pria.

Uniknya, Shakirra justru mengaku bisa mendadak ilfil jika pria yang ditaksirnya terlalu cepat membalas pesan atau memberikan respons tanpa ada proses tantangan. Menurutnya, proses pendekatan yang sedikit menegangkan justru memberikan warna tersendiri dalam hubungannya.

Karier musik Shakirra sendiri terbilang sangat cemerlang berkat bakat luar biasa yang terus ia asah dari waktu ke waktu. Kesempatannya membawakan ulang lagu Malam Mingguku karya Yovie Widianto, menjadi salah satu pencapaian besar dalam perjalanan bermusiknya.