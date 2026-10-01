Bongkar Rahasia Saiful 'Pendekar Skena', Ternyata Mantan Figuran Sebuah Iklan

JAKARTA - Siapa sangka di balik penampilannya yang unik dan gaya skenanya, ada perjalanan karir yang luar biasa terjal dari sosok yang dijuluki Pendekar Skena? Pria bernama Saiful ini mendadak mencuri perhatian publik lewat pengakuannya saat hadir dalam acara Bongkar bersama Azia Riza. Mengaku fokus mengulas dunia kuliner dengan style unik, penampilan, dan manuver Saiful di studio justru sukses bikin geger sekaligus penasaran!

Perjuangan Saiful di dunia entertainment ternyata tidak dimulai dari jalan yang instan. Sebelum dikenal sebagai content creator, ia mengawali langkah dari level paling bawah, yaitu menjadi penonton bayaran hingga bertahun-tahun bertahan sebagai figuran iklan dan film. Ketika pandemi melanda dan industri perfilman sempat menurun, Saiful memutar otak dan memberanikan diri terjun ke dunia konten kuliner dengan konsep berani dan beda dari yang lain.

Namun, hal yang paling menyita perhatian adalah saat Saiful membongkar sosok penolong di balik lompatan karirnya. Secara blak-blakan, ia menyebut nama seorang artis kondang yang pernah memberinya panggung dan kepercayaan besar saat orang lain justru membatasi aksesnya. Pengalaman tersebut mengubah jalannya di dunia hiburan secara drastis hingga ia berani tampil percaya diri menyanyi di hadapan publik.

Tidak hanya soal masa lalu, Saiful juga menyampaikan kritik pedas terhadap fenomena kreator konten masa kini yang dinilainya kerap merugikan masyarakat. Ia menyoroti fenomena perekaman tanpa izin hingga kasus kreator yang terkesan menyesatkan penonton mudanya. Menurutnya, etika dan norma dasar seperti meminta izin adalah syarat wajib jika ingin menjadi seorang kreator.

Ingin tahu siapa sosok artis terkenal yang menjadi mentor dibalik melejitnya karir Saiful? Penasaran seperti apa manuver ekstrem serta gubahan lagu unik buatan Saiful yang bikin satu studio Bongkar geleng-geleng kepala? Saksikan cerita selengkapnya hanya di channel YouTube @aziarizza



(kha)

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