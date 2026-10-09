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JKT48 hingga Ayu Ting Ting Siap Meriahkan HUT GTV ke-24 'Amazing 24: The Power of Comedy'

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |16:00 WIB
JKT48 hingga Ayu Ting Ting Siap Meriahkan HUT GTV ke-24 'Amazing 24: The Power of Comedy'
JKT48 hingga Ayu Ting Ting Siap Meriahkan HUT GTV ke-24. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Malam ini, kemegahan konser musik perayaan malam puncak HUT GTV ke-24 siap menghibur para pemirsa setia lewat program spektakuler "Amazing 24: The Power of Comedy". 

Terinspirasi oleh pentas komedi spektakuler yang penuh tawa, malam puncak menjanjikan sebuah pesta kolaborasi yang menampilkan tata panggung luar biasa berjuta warna serta penampilan dari berbagai musisi dan selebriti papan atas.

Perayaan ulang tahun yang ikonik itu akan menyajikan kolaborasi unik pertama kali di TV Indonesia, seperti Kotak yang akan tampil bersama super girl group JKT48. Aksi panggung Tantri dari Kotak berpadu dengan energi J-Pop yang ceria dan koreografi penuh semangat dari JKT48. Bukan sekadar duet, melainkan perpaduan dua dunia musik yang siap menciptakan harmoni baru yang eksplosif, menjanjikan pertunjukan yang tidak hanya megah secara musikal tetapi juga visual.

Selain itu, ada juga kolaborasi lintas genre paling ditunggu, Bagindas yang akan berduet dengan Ayu Ting Ting. Bersatunya energi pop Bagindas dengan sensasi dangdut Ayu Ting Ting, Ghea Youbi, dan Novia Bachmid, featuring Ignite jebolan Amazing Dance GTV dijamin akan membuat seluruh penonton tak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang.

Deretan performers lainnya yang tak kalah memukau di panggung Amazing 24 juga akan dimeriahkan oleh penampilan penyanyi kenamaan lainnya, termasuk Shabrina Leanor, Jirayut, Aldi Taher, dan Kris Tomahu. 

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Topik Artikel :
GTV HUT GTV Amazing 24 Hut GTV
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