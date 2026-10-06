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Setelah Revisi Dua Kali, GJLS: Berapi-Api Rilis Poster hingga OST dari Barasuara

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |13:40 WIB
Setelah Revisi Dua Kali, <i>GJLS: Berapi-Api</i> Rilis Poster hingga OST dari Barasuara
Rigen Rakelna, Ananta Rispo, dan Hifdzi Khoir di konferensi pers film 'GJLS: Berapi-api'. (Foto: dok Amadeus Sinemagna)
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JAKARTA — Akhirnya poster GJLS: Berapi-api diizinkan tampil jelas tanpa sensor setelah melalui dua kali proses revisi akibat drama menggelikan dari trio Rigen Rakelna, Ananta Rispo, dan Hifdzi Khoir dengan netizen penggemar GJLS.

Dalam perhelatan konferensi pers yang riuh di Lippo Mall Nusantara, rumah produksi Amadeus Sinemagna resmi meluncurkan paket lengkap promosi: revisi kedua Official Poster, Official Trailer, serta lagu orisinal resmi garapan Barasuara untuk film komedi drama GJLS: Berapi-Api.

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Sesuai tradisi komedi GJLS, acara pembukaan tirai hitam raksasa penutup poster dan trailer tidak dibiarkan berjalan normal tanpa bumbu kepanikan. Niat hati ingin bergaya bak pahlawan penyelamat dengan menarik tirai secara serentak, trio abang-abang ini justru tersangkut tali dan gagal mengeksekusi seremoni hingga memicu tawa penonton di area mal.

Sadar situasi di panggung mulai melenceng dari naskah, Rigen langsung sigap menelepon panggilan darurat pemadam kebakaran. Suasana berubah drastis saat sirene berbunyi dan regu Algojo Api masuk dengan langkah tegap, mengambil alih panggung, lalu menarik tirai hitam tersebut secara sempurna diiringi tepuk tangan riuh para tamu undangan.

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