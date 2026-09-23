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Dahyun TWICE Jadi Pemeran Utama di Film Korea Romantis, Adu Akting bareng Cha Woo Min

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |02:00 WIB
Dahyun TWICE Jadi Pemeran Utama di Film Korea Romantis, Adu Akting bareng Cha Woo Min
Dahyun TWICE Jadi Pemeran Utama di Film Korea Romantis. (Foto: Instagram/@dahhyunnee)
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JAKARTA - Kim Da Hyun atau Dahyun TWICE akhirnya kembali ke dunia seni peran Korea Selatan. Dia baru saja diumumkan menjadi pemeran utama dalam film romantis berjudul Clouds Roll Like Gureumi

Dalam film ini, Dahyun diketahui bakal beradu akting dengan Cha Woo Min. Dilansir dari Allkpop, Rabu (23/9/2026), kedua pemeran utama itu baru-baru ini menyelesaikan pembacaan naskah. 

Film dari sang sutradara King The Land, Choi Sun Min, bercerita mengenai tentang dua mahasiswa yang selalu beradu argumen, tetapi justru menemukan kenyamanan satu sama lain. 

Dahyun TWICE Jadi Pemeran Utama di Film Korea Romantis. (Foto: Allkpop)
Dahyun TWICE Jadi Pemeran Utama di Film Korea Romantis. (Foto: Allkpop)

Idol K-Pop kelahiran 28 Mei 1998 itu akan berperan sebagai sosok mahasiswi jurusan seni yang dikenal cerdas bernama Oh Gu Reum. Sementara, Cha Woo Min disebut didapuk sebagai Kim Jun San, mahasiswa pendidikan jasmani yang jago berenang. 

Kabar terpilihnya Dahyun dan Cha Woo Min langsung menarik perhatian para penggemar. Mereka telah menantikan bagaimana chemistry keduanya dalam menghidupkan cerita tersebut. 

Dahyun telah memulai debut akting secara serius melalui film independen berjudul Sprint. Pada 2025, dia telah memiliki beberapa proyek akting, di antaranya You Are the Apple of My Eye yang merupakan remake Korea, film Run to You, dan drama Korea Love Me

Sebelumnya, member TWICE itu juga pernah terlibat dalam proyek akting bersama Cha Eun Woo dalam cara The Imaginarium pada 2016. Kemudian, dia pernah menjadi model MV Nothing But milik Young K DAY6. 

(ant)

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