CGV bersama Make-A-Wish Indonesia Gelar CGV Cares for Children di Hari Anak Nasional

JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, CGV Cinemas Indonesia kembali menghadirkan program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui CGV Cares for Children. Kegiatan ini berkolaborasi bersama Make-A-Wish® Indonesia, organisasi pewujud harapan terbesar di dunia bagi anak-anak dengan penyakit kritis.

Mengusung semangat berbagi kebahagiaan melalui pengalaman sinema, kegiatan ini mengajak ratusan peserta yang terdiri dari wish children, wish alumni, volunteer, serta pendamping untuk menikmati hari yang penuh kehangatan pada 22 Juli 2026 di CGV Grand Indonesia.

Rangkaian kegiatan diawali dengan mendekorasi Bungeoppang (kue manis berbentuk ikan) dan donat yang diikuti oleh sebagian peserta sebagai wadah untuk berekspresi dan berkreasi bersama. Selanjutnya, seluruh peserta menikmati penayangan film anak di auditorium SCREENX, teknologi sinema premium dengan layar panoramik 270 derajat yang menghadirkan pengalaman menonton lebih imersif dan berbeda.

Melalui pengalaman sinema yang dipadukan dengan aktivitas interaktif dalam inisiasi kegiatan CGV Cares for Children, CGV ingin menghadirkan lebih dari sekadar pengalaman menonton film, namun juga ruang yang mampu mempertemukan keluarga, menghadirkan tawa, serta menciptakan momen kebersamaan yang dapat dikenang oleh setiap anak.

Penayangan film anak ini menjadi bagian dari komitmen dan tanggung jawab sosial CGV dalam menghadirkan pengalaman yang tidak hanya menghibur, tetapi turut memberikan inspirasi bagi anak-anak dan keluarga. Melalui kisah petualangan Moana yang penuh keberanian, harapan, dan semangat untuk menghadapi tantangan, film ini mengajak penonton untuk percaya pada diri sendiri serta tidak pernah berhenti memiliki harapan dan mengejar impian.