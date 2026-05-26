CGV Luncurkan Program Kids Club, Pertama di Bioskop Indonesia

JAKARTA – CGV Cinemas Indonesia resmi luncurkan CGV Kids Club, Cinema Kids Club pertama di Indonesia. Program loyalitas ini menghadirkan pengalaman menonton lebih menyenangkan dan menguntungkan bagi anak serta keluarga. Inisiatif ini menjadi bagian dari salah satu komitmen CGV yaitu memperkuat posisinya sebagai destinasi hiburan keluarga.

Diluncurkan sejak 18 April 2026 dengan konsep “join sekali, untungnya berkali-kali”, Kids Club hadir membawa “Rewards Besar, untuk si Kecil” lewat berbagai benefit eksklusif yang dapat dinikmati setiap menonton di CGV. Program ini memberikan kemudahan bagi orang tua untuk menikmati beragam keuntungan dalam satu keanggotaan.

Program ini diperuntukkan bagi anak usia 3 hingga 12 tahun, di mana setiap akun CGV Member (orang tua) dapat mendaftarkan hingga dua anak sebagai anggota Kids Club. Setiap anak yang terdaftar akan mendapatkan Welcome Kit eksklusif yang terdiri dari popcorn bucket, lunch bag, dan movie passport, yang menambah keseruan pengalaman menonton di CGV.

Selain itu, CGV Kids Club juga menghadirkan berbagai benefit yang dapat dinikmati secara berulang, baik untuk anak maupun keluarga, antara lain:

Regular Benefit (per akun orang tua)