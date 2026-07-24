Totalitas, Tom Holland Belajar Menari untuk Perankan Fred Astaire

JAKARTA - Tom Holland saat ini tengah mempersiapkan diri untuk proyek selanjutnya, film biografi Fred Astaire. Dikabarkan, usai promosi The Odyssey nanti, dia berencana akan kembali ke studio tari demi perannya sebagai penari dan aktor legendaris Fred Astaire dalam proyek film mendatangnya.

Dikutip dari Asiaone, Jumat (24/7/2026), dalam acara Good Morning America, Tom mengatakan, dia seperti memulai babak baru yang seolah tidak bisa lagi bersikap seperti remaja.

"Bagi saya, yang disukai dari pekerjaan ini adalah tantangannya. Proyek selanjutnya adalah Fred Astaire, yang memang sedang direncanakan. Setelah menyelesaikan tur promosi The Odyssey, saya secepatnya akan kembali ke studio tari," ujarnya.

Baru-baru ini, suami Zendaya itu telah memulai kelas tari pertamanya. Dia mengaku, saat memulainya perasaannya seolah tak menentu.

"Saya melakukan beberapa latihan (tari) perdana baru-baru ini dan membuat saya bersemangat sekaligus takut karena harus melakukan dan mencoba banyak hal untuk membuat Fred bangga," katanya.