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Kabar Duka, Ayah Audi Marissa Meninggal Dunia di Usia 60 Tahun

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |16:59 WIB
Kabar Duka, Ayah Audi Marissa Meninggal Dunia di Usia 60 Tahun
Ayah Audi Marissa, Rupawan Djamil mengembuskan napas terakhirnya di usia 60 tahun, pada Jumat (10/7/2026). (Foto: Instagram|@audimarissa)
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JAKARTA - Aktris Audi Marissa datang membawa kabar duka. Sang ayah, Rupawan Djamil bin Djamil Badri mengembuskan napas terakhirnya di usia 60 tahun, pada Jumat (10/7/2026). 

Lewat unggahannya di Insta Story, Audi mengungkapkan, sang ayah berpulang setelah berjibaku dengan penyakitnya. Sayang, sang aktris tidak membeberkan penyakit apa yang diderita sang ayah. 

Ayah Audi Marissa Meninggal dunia
Ayah Audi Marissa, Rupawan Djamil mengembuskan napas terakhirnya di usia 60 tahun, pada Jumat (10/7/2026). (Foto: Instagram|@audimarissa)

Sudah enggak sakit lagi ya Pa. Maafkan kakak Pa, maaf,” tulis ibu satu anak tersebut dalam unggahannya di Story Instagram sembari meletakkan bunga matahari di pusara sang ayah. 

Dalam unggahan berbeda, Audi Marissa membagikan momen saat menemani sang ayah di rumah sakit, sepulang syuting. Dia tak menyangka bahwa itu akan menjadi pertemuan terakhirnya bersama sang ayah.

Kelar syuting tengah malam langsung ke rumah sakit jenguk Papa. Saat itu, Papa masih bisa respons. Tapi ini jalan terbaik untuk papa karena kami semua enggak tega lihat beliau kelamaan seperti itu,” tuturnya.

Ayah Audi Marissa Meninggal Dunia
Ayah Audi Marissa, Rupawan Djamil mengembuskan napas terakhirnya di usia 60 tahun, pada Jumat (10/7/2026). (Foto: Instagram|@audimarissa)

Pada unggahan lain, Audi Marissa membagikan foto masa kecilnya bersama almarhum Rupawan dengan tulisan, “Innalillahiwainnailaihirojiun.”

Redaksi Okezone turut berbelasungkawa atas berpulangnya Ayahanda Audi Marissa. Doa terbaik untuk almarhum dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan untuk melewati momen sulit ini.*

(SIS)

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