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Punya Standar Sendiri, Adhe Tora Hanya Rekomendasikan Hidden Gem Travel dan Kuliner

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |18:02 WIB
Punya Standar Sendiri, Adhe Tora Hanya Rekomendasikan <i>Hidden Gem</i> Travel dan Kuliner
Adhe Tora
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JAKARTA - Di balik setiap rekomendasi hotel, tempat wisata, hingga kuliner yang dibagikan di media sosial, ternyata Adhe Tora memiliki pertimbangannya sendiri. Bukan sekadar mengikuti tren atau mengunjungi lokasi yang sedang viral, content creator travel dan kuliner ini dikenal lebih selektif dalam memilih destinasi yang layak untuk direkomendasikan kepada para pengikutnya. Tak heran jika banyak orang menjadikan konten Adhe Tora sebagai referensi sebelum merencanakan liburan.

Salah satu hal yang membuat rekomendasi Adhe Tora terasa berbeda adalah fokusnya pada pengalaman yang benar-benar dirasakan saat berada di lokasi. Mulai dari kenyamanan hotel, kualitas pelayanan, suasana tempat, hingga cita rasa makanan menjadi bagian yang tak luput dari perhatiannya. Dengan begitu, setiap ulasan yang dibagikan tidak hanya menampilkan visual yang menarik, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih lengkap bagi penonton.

Adhe Tora juga dikenal gemar mengeksplorasi berbagai hidden gem yang belum banyak diketahui wisatawan. Baik hotel dengan konsep unik, kafe berdesain estetik, restoran dengan menu khas, hingga destinasi wisata yang masih tersembunyi, semuanya dipilih karena menawarkan pengalaman yang berbeda.

Konsistensi dalam menghadirkan konten yang informatif menjadi salah satu alasan mengapa nama Adhe Tora semakin dikenal di kalangan pecinta traveling dan wisata kuliner. Setiap rekomendasi yang dibagikan tidak hanya membantu orang menemukan tempat-tempat menarik, tetapi juga memberikan referensi yang bermanfaat sebelum memutuskan untuk berkunjung.

Tak sedikit hidden gem yang awalnya jarang dilirik, tetapi justru membuat banyak orang penasaran setelah muncul dalam konten Adhe Tora. Jika kamu tidak ingin ketinggalan rekomendasi hotel, tempat wisata, atau kuliner menarik berikutnya, ada baiknya mulai mengikuti perjalanan yang ia bagikan di Instagram @adhe.tora dan YouTube @AdheToraTV.

(kha)

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Topik Artikel :
Travel Konten Kreator Adhe Tora
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