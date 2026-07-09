Kasus Penganiayaan Erin Wartia Naik Sidik, Herawati Jalani BAP dengan Bukti Tambahan

JAKARTA - Herawati kembali menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan di Polres Metro Jakarta Selatan, pada hari ini (9/7/2026). Hal itu setelah kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan mantan ART Erin Wartia itu naik sidik.

Herawati hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Deolipa Yumara dan Natalius Bangun, di Polres Metro Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.00 WIB. “Agenda hari ini, BAP penyidikan untuk ibu Herawati," ujar Deolipa.

Tak hanya Herawati, Nia Damanik selaku pihak yayasan yang menyalurkan sang ART ke kediaman Erin Wartia juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan di hari yang sama. “Kalau ibu Hera diperiksa pagi, ibu Nia agak siangan. Saat ini, masih di perjalanan,” tuturnya.

Kasus Penganiayaan Erin Wartia Naik Sidik, Herawati Jalani BAP dengan Bukti Tambahan. (Foto: Ravie Wardani|Okezone)

Saat ditanya mengenai persiapan pemeriksaan BAP Herawati, Deolipa menegaskan, pihaknya tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa sejumlah bukti lama yang kini memperkuat proses penyidikan.

“Kami datang bawa bukti dong. Ada di dalam tas. Masih bukti yang lama, CCTV. Tapi ada juga beberapa bukti lain,” ungkap sang pengacara sambil menunjuk tas yang dibawa Herawati.

Sementara itu, Herawati yang berdiri di samping Deolipa memilih tak banyak bicara di depan awak media. Saat disinggung mengenai peluang damai, dia mengaku, hanya mengikuti proses hukum yang tengah berjalan.

“Kalau soal itu (damai), kita ikuti saja proses hukum yang berlangsung ya," ujar Herawati pelan.*



(SIS)

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