Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pihak Sarwendah Tegaskan Laporan di Polres Jaksel Tak Terkait dengan Konflik Ruben Onsu

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |21:02 WIB
Pihak Sarwendah Tegaskan Laporan di Polres Jaksel Tak Terkait dengan Konflik Ruben Onsu
Sarwendah dan Kuasa Hukum di Polres Jaksel
A
A
A

JAKARTA - Sarwendah resmi mengambil langkah hukum dengan melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang menyerang dirinya di media sosial. Laporan itu dilayangkan sejak 26 Huni 2026 kemarin.

Melalui kuasa hukumnya, Femmy Ferdinandus, pihak Sarwendah menegaskan bahwa laporan ini murni untuk melindungi nama baik keluarga dan tak berkaitan dengan konflik dengan mantan suami, Ruben Onsu.

Femmy Ferdinandus menjelaskan bahwa keputusan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum telah melalui pertimbangan matang. Hal ini dilakukan karena narasi negatif di media sosial sudah dianggap melampaui batas.

"Jadi upaya hari ini yang diambil klien kami, langkah tegas dan terukur, sudah sangat dipertimbangkan matang. Karena berita yang berkembang sudah cukup mengganggu klien kami dan terutama keluarga besar, serta anak-anak pastinya," ujar Femmy Ferdinandus di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Femmy menambahkan, fokus utama Sarwendah saat ini menjaga kesehatan mental anak-anaknya. Sebagai seorang ibu, Sarwendah merasa perlu menyaring informasi yang dikonsumsi oleh buah hatinya agar tidak berdampak buruk pada tumbuh kembang mereka.

"Ibu Sarwendah sangat menjaga anak-anak dan memfilter mereka dari media sosial dari pemberitaan yang mengganggu mereka. Pertimbangan laporan ini sudah sangat matang dan didukung oleh keluarga besar. Ini upaya Ibu Sarwendah melindungi orang-orang sekitarnya," tuturnya.

Femmy menegaskan bahwa timnya hanya mengurusi persoalan laporan polisi terkait dugaan pencemaran nama baik atau hoaks tersebut. Untuk urusan konflik pasca-perceraian kliennya dengan sang mantan, Sarwendah sudah menunjuk tim hukum yang lain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/33/3227256//awkarin-TCBP_large.JPG
Diperiksa Polda Metro Jaya, Awkarin Dicecar 33 Pertanyaan soal Hanania Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/33/3227221//syahravi-vzIw_large.JPG
Tak Terima Dituduh Langgar Hak Cipta, Syahravi Laporkan Balik Fariz RM ke Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/33/3227215//sarwendah-NVgY_large.JPG
Pihak Sarwendah Bungkam Usai Laporannya Dikaitkan dengan Fitnah Pesugihan Gunung Kawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/33/3227165//sarwendah_di_polda_metro_jaya-yEB8_large.JPG
Tanpa Somasi, Sarwendah Laporkan Akun Medsos soal Dugaan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/33/3227159//resepsi_pernikahan_pinkan_dan_arya-L64R_large.JPG
Pinkan Mambo Gelar Resepsi Pernikahan di Mal, Pengunjung Datang Bawa Amplop Bak Kondangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/33/3227154//mpok_atiek-U2Zp_large.jpg
Lagi Cari Jodoh, Mpok Atiek Akui Naksir KDM
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement