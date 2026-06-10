Haji Bolot Dilarikan ke Rumah Sakit Akibat Serangan Jantung

JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia komedi Tanah Air. Komedian senior, Muhammad Sulaeman Harsono atau yang akrab disapa Haji Bolot, dikabarkan tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Kabar ini pertama kali diketahui melalui unggahan Instagram Stories sahabat sekaligus rekan sejawatnya, Andre Taulany.

Dalam unggahan tersebut, Andre memperlihatkan kondisi terkini sang pelawak legendaris yang tengah terbaring lemah di ranjang rumah sakit.

Dalam foto tersebut, Haji Bolot tampak menggunakan alat bantu pernapasan di hidungnya.

Di bagian belakang, terlihat layar monitor detak jantung dan tekanan darah yang menunjukkan angka medis, menandakan sang komedian sedang dalam pengawasan ketat tim dokter.