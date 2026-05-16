John Travolta Menangis Haru Terima Palme d'Or di Festival Film Cannes 2026

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |11:32 WIB
John Travolta bersama putri, Ella Bleu Travolta saat akan menuju Festival Film Cannes 2026. (Foto: Instagram/@johntravolta)
PRANCIS - Aktor Hollywood John Travolta menerima penghargaan penghormatan Palme d'Or di Festival Film Cannes 2026 menjelang pemutaran perdana film debutnya sebagai sutradara Propeller One-Way Night Coach. Anugerah ini diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada sang aktor atas kontribusinya di industri perfilman. Festival film internasional ini akan berlangsung pada 12-23 Mei 2026.

Saat menerima penghargaan, aktor berusia 72 tahun ini tampak terkejut hingga menangis haru di hadapan para sineas. Ia menyebut momen ini terasa lebih berkesan dibanding saat menerima Oscar. “Surprise complétement!” seru Travolta dalam bahasa Prancis. 

Dalam kesempatan tersebut, pemain Saturday Night Fever ini menyampaikan rasa terima kasih kepada Direktur Festival Cannes Thierry Frémaux. 

Ia bercerita, Thierry sempat mengatakan malam itu akan menjadi malam yang istimewa. Tetapi ia tidak menyangka akan menerima penghargaan kehormatan Palme d'Or. 

“Ini adalah momen yang sangat merendahkan hati, terima kasih dari lubuk hati saya,” katanya. 

