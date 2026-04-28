Jenguk Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi, Raffi Ahmad Pastikan Proses Evakuasi Rampung

JAKARTA - Raffi Ahmad membawa kabar terbaru mengenai kondisi kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Angrek dan KRL Cikarang di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, 27 April malam. Setelah menyambangi TKP, Raffi memastikan bahwa proses evakuasi korban telah rampung.

"Dan ya sekarang evakuasi alhamdulillah sudah semuanya," ujar Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (28/4/2026).

Raffi kemudian menjelaskan alasannya langsung menuju lokasi. Ia ingin memberikan dukungan moril kepada para korban.