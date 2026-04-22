Musisi D4vd Terancam Hukuman Mati Usai Didakwa atas Pembunuhan Remaja 14 Tahun

JAKARTA - Musisi asal Amerika Serikat, D4vd resmi didakwa atas pembunuhan tingkat pertama terkait kematian remaja 14 tahun bernama Celeste Rivas Hernandez. Kasus ini langsung menyita perhatian publik karena nama D4vd yang cukup terkenal dan tengah naik daun di industri musik.

D4vd yang memiliki nama asli David Anthony Burke didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Di antaranya termasuk dugaan pembunuhan untuk keuntungan, pembunuhan saksi, dan tindakan lain yang memperberat hukuman.

Selain itu, ia juga didakwa atas tindakan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur dan mutilasi jenazah. Korban, Celeste Rivas Hernandez sebelumnya dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan tewas.

Jenazahnya ditemukan di dalam bagasi mobil Tesla yang terdaftar atas nama D4vd, beberapa waktu setelah ia menghilang. Penemuan tersebut menjadi titik awal penyelidikan yang akhirnya berujung pada penangkapan D4vd.

Adapun korban dilaporkan hilang sejak 2024, sebelum kemudian ditemukan meninggal pada 2025. Kasus ini pun diselidiki hingga kaksa mengajukan dakwaan resmi pada 2026.