Jadi Admin Ekspedisi, Azia Riza Bongkar Paket Bareng Jelita Jelly

JAKARTA – Azia Riza kembali menghadirkan konsep yang tidak biasa lewat konten terbarunya BONGKAR! yang kali ini mengangkat kehidupan di balik dunia ekspedisi. Dalam episode ini, Azia mencoba peran baru sebagai admin jasa pengiriman, lengkap dengan segala aturan kerja yang absurd namun menghibur.

Sejak awal, suasana sudah dibangun dengan humor khasnya. Azia diperkenalkan dengan berbagai “peraturan kantor” yang tidak hanya nyeleneh, tetapi juga mengundang tawa. Mulai dari cara teriak “paket” yang harus penuh energi, hingga larangan baper meski berhadapan dengan label fragile, semuanya dikemas dengan gaya santai dan penuh improvisasi.

Namun, kali ini Azia tidak hanya sekedar kasih candaan dan tawa, tetapi juga membawa konsep baru dengan mengulik kisah hidup dari paket yang diantarkan. Azia mulai BONGKAR ke level yang lebih personal saat mulai berinteraksi dengan pelanggan yang datang. Salah satunya adalah sosok Jelita Jelly, yang hadir menemani Azia kali ini.

Azia menggali cerita di balik sosok Jelita, mulai dari pengalaman pribadi, perjalanan karier sebagai penyanyi, hingga kisah unik yang pernah dialami dalam kehidupan sehari-hari. Momen ini menjadi kekuatan utama, di mana interaksi sederhana bisa berkembang menjadi cerita yang lebih luas dan relatable.

Azia dengan gaya khasnya mampu membuat lawan bicara merasa nyaman untuk berbagi, tanpa kehilangan unsur hiburan.