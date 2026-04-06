Makin Panas! Rachel Vennya Siap Tempuh Jalur Hukum soal Sengketa Rumah Anak dengan Okin

JAKARTA - Rachel Vennya melalui kuasa hukumnya, Sangun Ragahdo, tengah menyiapkan langkah hukum setelah mengalami kasus sengketa rumah anak dengan mantan suaminya, Niko Al Hakim alias Okin.

Sangun menegaskan bahwa langkah ini direncanakan demi kepentingan anak-anak sang selebgram.

"Rachel ingin menuntut hak. Haknya siapa? Hak anak-anak, bukan hak Rachel. Ini terkait tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya," kata Sangun di Polda Metro Jaya, Senin (6/4/2026).

Sejauh ini, Sangun melihat adanya potensi pidana dalam konflik tersebut. Namun, ia belum mau merinci apa saja potensi yang dimaksud.

"Kalau saya lihat sementara ini, potensi-potensi pidana ini sebetulnya ada,” ujarnya.

Pasca perceraian kliennya pada 2021, Sangun membenarkan hubungan Rachel dan Okin sempat berjalan baik, khususnya untuk urusan anak. Namun, hubungan mereka memanas seiring berjalannya waktu.