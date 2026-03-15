Duet Novia Bachmid dan Nabila Taqiyyah Buka Kemeriahan Cahaya Hati Awards dengan 'Rahmatun Lil’Alameen'

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |20:15 WIB
JAKARTA - Penampilan Novia Bachmid dan Nabila Taqiyyah sukses membuka kemeriahan malam penghargaan bertajuk Cahaya Hati Awards 2026 di iNews TV yang akan tayang pada Minggu, (15/3) pukul 21.00 WIB. Adapun acara ini merupakan sebuah penghargaan inspiratif bagi tokoh-tokoh yang menghadirkan nilai kebaikan, dakwah, dan inspirasi bagi masyarakat.

Dengan membawakan lagu milik Maher Zein berjudul Rahmatun Lil’Alameen, penampilan keduanya sukses memukau para tamu yang datang langsung ke studio iNews TV. Mereka berdua juga tampil anggun dengan kompak mengenakan gaun panjang.

Para tamu yang hadir dalam studio juga tampak larut dalam suasana syahdu, sesekali ikut melantunkan lirik lagu yang dibawakan Novia dan Nabila. Di akhir penampilannya, hadirin pun memberikan apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah.

Sekedar informasi, Cahaya Hati Awards 2026 merupakan malam penghargaan inspiratif bagi tokoh-tokoh yang menghadirkan nilai kebaikan, dakwah, dan inspirasi bagi masyarakat. Penghargaan ini merupakan bentuk komitmen iNews sebagai televisi berita nomor satu di Indonesia, untuk mengangkat kisah-kisah inspiratif di tengah masyarakat.

Setidaknya, ada 12 penerima penghargaan Cahaya Hati Awards 2026 yang digelar iNews Media Group. Mereka berasal dari beragam unsur dan kategori, mulai dari tokoh inspiratif hingga pemimpin daerah dengan program terbaik, khususnya inisiatif sosial Ramadan dan penguatan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.

Adapun, acara tersebut turut dihadiri oleh Direktur Pemberitaan iNews Media Group Syafril Nasution, jajaran pimpinan MNC, para Kepala Daerah serta tokoh masyarakat yang ikut memeriahkan malam penghargaan. 

Sedangkan dewan juri Cahaya Hati Awards 2026 terdiri dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Muhammad Asrorun Ni'am Sholeh dan Pengajar Strategi Bisnis dan Leadership Binus Business School, Dr. Wahyu Setyobudi.

(kha)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/598/3207075//angela_tanoesoedibjo-9ja0_large.JPG
iNews Gelar Cahaya Hati Awards 2026, Angela Tanoesoedibjo: Apresiasi Keteladanan dan Inspirasi di Ramadan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206883//cahaya_hati_awards_2026-kzJX_large.jpg
Daftar Lengkap Pemenang Cahaya Hati Awards 2026, dari Kepala Daerah hingga Tokoh Inspiratif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/598/3204809//rcti-l1Sr_large.JPG
Penyejuk Hati Pagi & Sore Siap Temani Ramadan Pemirsa dengan Tausiyah Penuh Makna, Eksklusif hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/205/3203471//novia_bachmid-N356_large.JPG
Novia Bachmid Ikuti Tren Wide Awake Milik Katy Perry, Netizen: Kak? Gorengan Enak Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201828//cahaya_hati_indonesia_inews_tv-yE8B_large.jpg
Antusiasme Warga Tinggi, Pemkot Tangerang Dukung Cahaya Hati Terus Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201825//cahaya_hati_indonesia_inews_tv-OiaF_large.jpg
Ribuan Jamaah Padati Masjid Al-A’zhom Saksikan Cahaya Hati iNews
