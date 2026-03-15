iNews Gelar Cahaya Hati Awards 2026, Angela Tanoesoedibjo: Apresiasi Keteladanan dan Inspirasi di Ramadan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |15:09 WIB
iNews Gelar Cahaya Hati Awards 2026, Angela Tanoesoedibjo: Apresiasi Keteladanan dan Inspirasi di Ramadan
Angela Tanoesoedibjo
JAKARTA - iNews Media Group menggelar Cahaya Hati Awards 2026, sebuah penghargaan inspiratif bagi tokoh-tokoh yang menghadirkan nilai kebaikan, dakwah, dan inspirasi bagi masyarakat. Acara ini disiarkan secara langsung di iNews TV pada Minggu, (15/3/2026) pukul 21.00 WIB.

Dalam sambutannya melalui video tron, CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk komitmen iNews sebagai televisi berita nomor satu di Indonesia, untuk mengangkat kisah-kisah inspiratif di tengah masyarakat. Karena banyak sosok tulus yang memberi manfaat dan memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat. 

"Melalui Cahaya Hati Awards 2026, iNews sebagai televisi berita nomor satu, kami memberikan apresiasi kepada individu dan lembaga yang telah menghadirkan inspirasi melalui karya, pengabdian, dan keteladanan dengan nilai-nilai kebaikan," ucap Angela. 

"Kisah-kisah seperti inilah yang patut kita angkat dan rayakan bersama," sambungnya.

Angela menyampaikan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik. Namun diperlukan juga nilai kepedulian dan semangat persatuan.

