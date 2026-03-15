Luke J. Lindberg Buka Tantangan MasterChef Indonesia, Bawa Seafood asal Alaska

JAKARTA - MasterChef Indonesia Season 13 berkolaborasi dengan dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan menghadirkan tantangan berbeda di dapur kompetisi untuk finalis Bunga dan Stephanie. Kali ini, para kontestan ditantang mengolah aneka seafood asal Alaska, dengan kehadiran Luke J. Lindberg, Under Secretary for Trade and Foreign Agricultural Affairs at USDA yang membuka langsung tantangan tersebut.

Sebelum kontestan mulai memasak, Luke memberikan sambutan dan membahas soal bahan utama yang akan digunakan kontestan dalam challenge kali ini. Ia menyebut salmon Coho dan Sockeye sebagai bahan utama challenge yang merupakan dua jenis ikan yang hampir selalu tersedia di freezer rumahnya.

Luke juga mengaku sangat menyukai jenis ikan ini untuk menjadi bahan favorit dalam menu hariannya.

“Sockeye salmon paling sering saya masak di atas panggangan, biasanya menggunakan papan kayu cedar. Sementara Coho sering saya campurkan ke dalam pasta dan hidangan lainnya,” ujar Luke di hadapan pada juri dan kontestan Masterchef Season 13.

Dalam kesempatan itu, Luke mengaku antusias melihat para kontestan MasterChef Indonesia akan mengolah bahan-bahan yang baginya sudah sangat familiar, menjadi sajian khas dapur Indonesia. Menurutnya, tantangan ini bukan sekedar memasak, tapi proses mengubah hidangan rumahan menjadi sesuatu yang lebih istimewa.