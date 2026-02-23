Advertisement
Duta Besar Inggris Dominic Jermey Antusias Kolaborasi dan Tampil di Masterchef Indonesia

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |20:04 WIB
JAKARTA - Duta Besar Inggris untuk Indonesia, H.E. Mr. Dominic Jermey mengaku antusias bisa terlibat dalam salah satu episode MasterChef Indonesia yang berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Inggris. Dominic menyebut keterlibatannya dalam program kuliner ini merupakan pengalaman yang luar biasa.

Ia mengatakan, dirinya memang cinta pada masakan Indonesia, khususnya sambal. 

"Benar-benar luar biasa. Saya sangat senang karena saya menyukai masakan Indonesia, terutama sambal,” ujar Dominic Jermey saat ditemui di MNC Studio, Kebon Jeruk Jakarta, Senin (12/1/2026).

Dominic juga memperkenalkan sejumlah produk unggulan asal Skotlandia yang digunakan para kontestan MasterChef Indonesia dalam tantangan memasak. Di antaranya, salmon Skotlandia, ikan monkfish, dan scallops.

Dominic Jermey mengaku terkesan melihat kreativitas para kontestan yang mampu memadukan bahan-bahan premium asal Inggris dengan sentuhan rasa Indonesia

