Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sering Dipanggil 'Nyai', Dewi Gita Nangis Sesegukan saat Ingat Vidi Aldiano

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |08:02 WIB
Sering Dipanggil 'Nyai', Dewi Gita Nangis Sesegukan saat Ingat Vidi Aldiano
Dewi Gita
A
A
A

JAKARTA - Kepergian Vidi Aldiano menjadi pukulan berat bagi istri Armand Maulana, Dewi Gita. Pasangan musisi ini bahkan menyempatkan hadir di acara doa bersama dan khataman Alquran untuk mendiang Vidi. 

Armand Maulana mengungkapkan bahwa sang istri hingga kini masih kerap menangis jika teringat sosok Vidi. Hubungan mereka memang diketahui sangat dekat, bahkan sudah dianggap seperti keluarga sendiri. 

"Iya ya tadi mah nangis, emang pas waktu di sini juga pas saya lihat terakhir kali ngelihat Vidi itu kan, ngelihat jenazah Vidi kan, ya gimana ya, terlalu deket lah Vidi sama saya, sama Dewi juga," ujar Armand Maulana saat ditemui di Cilandak, Jakarta Selatan belum lama ini. 

Kedekatan tersebut bermula saat Dewi Gita dan Vidi Aldiano terlibat dalam sebuah proyek sinetron musikal di salah satu televisi swasta pada awal tahun 2000-an. 

Bahkan, Vidi menjadi satu-satunya sahabat yang kerap memanggil Dewi Gita dengan panggilan Nyai. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/33/3206203//enzy_storia-bMwo_large.JPG
Curahan Hati Enzy Storia soal Kepergian Vidi Aldiano: Kita Sama-Sama Tahu Hari Ini Akan Datang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/33/3206169//makam_vidi_aldiano-NYjt_large.JPG
Arman Maulana Sebut Dewi Gita Masih Terus Menangis Jika Ingat Kebaikan Vidi Aldiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/629/3206137//vidi_aldiano-xH5G_large.jpg
Banyak yang Bersaksi Vidi Aldiano Orang Baik, Ibunda: Terima Kasih Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/482/3206090//vidi-SbQN_large.jpg
6 Gejala Kanker Ginjal, Penyakit yang Dialami Vidi Aldiano Sebelum Berpulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/33/3206086//sheila_dara-UGtl_large.jpg
Kondisi Terkini Sheila Dara Diungkap Armand Maulana: Tegar tapi Masih Sembab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/612/3206083//vidi-A3fc_large.jpg
Curhat Vidi ke Enzy Storia Sebulan Sebelum Berpulang: Gue Capek Banget
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement