Sering Dipanggil 'Nyai', Dewi Gita Nangis Sesegukan saat Ingat Vidi Aldiano

JAKARTA - Kepergian Vidi Aldiano menjadi pukulan berat bagi istri Armand Maulana, Dewi Gita. Pasangan musisi ini bahkan menyempatkan hadir di acara doa bersama dan khataman Alquran untuk mendiang Vidi.

Armand Maulana mengungkapkan bahwa sang istri hingga kini masih kerap menangis jika teringat sosok Vidi. Hubungan mereka memang diketahui sangat dekat, bahkan sudah dianggap seperti keluarga sendiri.

"Iya ya tadi mah nangis, emang pas waktu di sini juga pas saya lihat terakhir kali ngelihat Vidi itu kan, ngelihat jenazah Vidi kan, ya gimana ya, terlalu deket lah Vidi sama saya, sama Dewi juga," ujar Armand Maulana saat ditemui di Cilandak, Jakarta Selatan belum lama ini.

Kedekatan tersebut bermula saat Dewi Gita dan Vidi Aldiano terlibat dalam sebuah proyek sinetron musikal di salah satu televisi swasta pada awal tahun 2000-an.

Bahkan, Vidi menjadi satu-satunya sahabat yang kerap memanggil Dewi Gita dengan panggilan Nyai.