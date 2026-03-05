Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Irfan Hakim, Sonny Septian dan Fairuz A. Rafiq Ramaikan Malam Puncak Anugerah Cahaya Ramadan 2026

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |20:22 WIB
Irfan Hakim, Sonny Septian dan Fairuz A. Rafiq Ramaikan Malam Puncak Anugerah Cahaya Ramadan 2026
Anugerah Cahaya Ramadan
JAKARTA - MNCTV siap menghadirkan malam puncak Anugerah Cahaya Ramadan Awards 2026 ditayangkan secara langsung pada Kamis, 5 Maret 2026 pukul 20.15 WIB. Ajang ini menjadi momentum apresiasi bagi figur dan keluarga inspiratif yang dinilai memberikan dampak positif melalui karya dan prestasi.

Malam puncak akan dipandu oleh Irfan Hakim, menghadirkan suasana hangat dalam balutan panggung yang megah dan penuh makna. Kolaborasi keluarga selebriti inspiratif turut meramaikan acara bersama Keluarga Irfan Hakim dan Sonny Septian dan Fairuz A. Rafiq.

Salah satu momen yang paling dinantikan adalah kolaborasi lintas generasi untuk pertama kalinya antara Cakra Khan dan Inul Daratista. Perpaduan karakter vokal dan warna musik keduanya dipastikan menjadi sajian spesial di panggung Anugerah Cahaya Ramadan 2026.

Selain itu, malam puncak juga akan dimeriahkan oleh deretan bintang Tanah Air, di antaranya Shakira Jasmine, Jelita KDI, Adam Suseno, Pandawa Group, serta Ustadz Munawir Ngacir.

Sebagai puncak perayaan Ramadan di MNCTV, acara ini menjadi satu panggung istimewa yang memadukan hiburan, apresiasi, dan nilai kebersamaan dalam suasana penuh cinta dan inspirasi.

Saksikan Malam Puncak Anugerah Cahaya Ramadan Awards 2026, Kamis, 5 Maret 2026 pukul 20.15 WIB, hanya di MNCTV dan RCTI+
 

(kha)

