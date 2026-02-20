Wardatina Mawa Bakal Gugat Cerai Insanul Fahmi setelah Lebaran

JAKARTA - Wardatina Mawa berencana menggugat cerai Insanul Fahmi di Pengadilan Agama Medan, Sumatera Utara. Hal itu diungkapkan content creator asal Medan itu usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya.

“Iya, nanti saya pulang ke Medan langsung ribet mengurus dokumen perceraian,” kata ibu satu anak tersebut kepada awak media di kawasan Jakarta Selatan, pada Jumat (20/2/2026).

Lebih jauh, Wardatina Mawa mengungkapkan, gugatan cerai akan dilayangkannya pada Maret mendatang. “Dalam waktu dekat akan layangkan gugatan. Sepertinya, setelah Lebaran,” ungkapnya.

Wardatina Mawa Bakal Gugat Cerai Insanul Fahmi setelah Lebaran. (Foto: Ravie Wardani/Okezone)

Dalam kesempatan tersebut, Mawa juga menyampaikan pesan menohok terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Dia bilang, bulan suci memang menjadi momentum yang tepat untuk saling memaafkan, namun tidak untuk melupakan peristiwa yang dialaminya.

“Mungkin di bulan puasa ini kita harus saling memaafkan ya. Tapi balik lagi, tergantung bagaimana dia. Saya berusaha memaafkan karena sangat sulit untuk melupakan peristiwa kejadian yang sudah mereka lakukan,” tuturnya.

Pernikahan Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi mulai goyah ketika pengusaha 26 tahun itu menikah siri dengan selebgram Inara Rusli. Hubungan mereka membuat Mawa melaporkan keduanya ke polisi atas dugaan perselingkuhan dan perzinaan.*

(SIS)

