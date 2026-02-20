Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wardatina Mawa Bakal Gugat Cerai Insanul Fahmi setelah Lebaran 

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |19:45 WIB
Wardatina Mawa Bakal Gugat Cerai Insanul Fahmi setelah Lebaran 
Wardatina Mawa Bakal Gugat Cerai Insanul Fahmi setelah Lebaran. (Foto: Instagram/@wardatinamawa/@insanulfahmi) 
A
A
A

JAKARTA - Wardatina Mawa berencana menggugat cerai Insanul Fahmi di Pengadilan Agama Medan, Sumatera Utara. Hal itu diungkapkan content creator asal Medan itu usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya. 

“Iya, nanti saya pulang ke Medan langsung ribet mengurus dokumen perceraian,” kata ibu satu anak tersebut kepada awak media di kawasan Jakarta Selatan, pada Jumat (20/2/2026).

Lebih jauh, Wardatina Mawa mengungkapkan, gugatan cerai akan dilayangkannya pada Maret mendatang. “Dalam waktu dekat akan layangkan gugatan. Sepertinya, setelah Lebaran,” ungkapnya.

Wardatina Mawa Jalani Pemeriksaan Tambahan Terkait Kasus Perzinaan Inara Rusli
Wardatina Mawa Bakal Gugat Cerai Insanul Fahmi setelah Lebaran. (Foto: Ravie Wardani/Okezone)

Dalam kesempatan tersebut, Mawa juga menyampaikan pesan menohok terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Dia bilang, bulan suci memang menjadi momentum yang tepat untuk saling memaafkan, namun tidak untuk melupakan peristiwa yang dialaminya. 

“Mungkin di bulan puasa ini kita harus saling memaafkan ya. Tapi balik lagi, tergantung bagaimana dia. Saya berusaha memaafkan karena sangat sulit untuk melupakan peristiwa kejadian yang sudah mereka lakukan,” tuturnya.

Pernikahan Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi mulai goyah ketika pengusaha 26 tahun itu menikah siri dengan selebgram Inara Rusli. Hubungan mereka membuat Mawa melaporkan keduanya ke polisi atas dugaan perselingkuhan dan perzinaan.*

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/33/3199256/wardatina_mawa-20pK_large.jpg
Reaksi Wardatina Mawa saat Insanul Fahmi Coba Merayu Lewat Unggahan Foto Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/33/3198000/wardatina_mawa-pH6g_large.jpg
Insanul Fahmi sudah Minta Maaf, Wardatina Mawa Belum Mau Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/33/3197011/wardatina_mawa-AjEx_large.jpg
Tanggapan Wardatina Mawa Soal Permintaan Maaf Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/33/3196335/wardatina_mawa-5pr9_large.jpg
Insanul Fahmi Tak Mampu Buktikan Pernikahan Siri, Wardatina Mawa Mantap Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/33/3195774/wardatina_mawa-KQ5B_large.jpg
Keluarga Wardatina Mawa Tanggapi Dingin Permintaan Maaf Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/33/3195690/wardatina_mawa-854Q_large.jpg
Akhirnya Bertemu, Wardatina Mawa Ajukan 2 Permintaan pada Insanul Fahmi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement