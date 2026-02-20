Tayang Lebaran Nanti, Ini Fakta Menarik Soal Film Na Willa!

JAKARTA - Dunia perfilman Indonesia sebentar lagi akan menyambut sebuah karya yang terasa sangat dekat dengan keseharian keluarga. Di tengah banyaknya pilihan film di bioskop, hadirnya film Na Willa memberikan warna yang berbeda melalui kesederhanaan ceritanya.

Film ini merupakan hasil adaptasi dari buku karya Reda Gaudiamo yang sudah lama dicintai pembaca karena gaya penceritaannya yang jujur. Jika kamu sedang mencari tontonan yang bisa dinikmati bersama seluruh anggota keluarga saat libur Lebaran nanti, menyimak beberapa informasi mengenai film ini akan membantu kamu memahami apa saja yang ditawarkan oleh kisah Na Willa.

Fakta Menarik Soal Film Na Willa

Adaptasi Cerita dari Sudut Pandang Anak Kecil

Film ini mengambil sudut pandang seorang anak perempuan bernama Na Willa yang tinggal di Surabaya. Berbeda dengan film anak yang sering kali dibuat terlalu dramatis, Na Willa justru menonjolkan kejujuran dan rasa ingin tahu seorang anak dalam melihat dunia di sekitarnya.

Kamu akan diajak mengikuti bagaimana Willa memaknai hal-hal di lingkungannya, mulai dari bermain di gang sempit, berinteraksi dengan tetangga yang beragam, hingga pertanyaan-pertanyaan polosnya tentang kehidupan. Ceritanya mengalir dengan cara yang sederhana tanpa perlu tambahan bumbu konflik yang dipaksakan.

Pemeran utama dan Karakter Pendukung

Kekuatan film ini terletak pada jajaran pemain yang mampu menghidupkan karakter di dalam buku. Sosok Na Willa diperankan oleh aktor cilik Luisa Adreena, didampingi oleh Irma Rihi sebagai Mak (Ibu Na Willa) dan Junior Liem sebagai Pak (Ayah Na Willa).