Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dokter Oky Pratama Dapat Karangan Bunga Diduga Teror dan Intimidasi, Langsung Lapor Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |20:02 WIB
Dokter Oky Pratama Dapat Karangan Bunga Diduga Teror dan Intimidasi, Langsung Lapor Polisi
Dokter Oky Pratama
A
A
A

JAKARTA - Dokter kecantikan, Oky Pratama melaporkan dugaan teror berupa kiriman karangan bunga yang berisikan fitnah dan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya.

Adapun laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/6090/VIII/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, laporan tersebut dibuat pada tanggal 28 Agustus 2025 lalu.

“Jadi memang Dokter Oky melaporkan suatu peristiwa pada saat rumah ataupun tempatnya dikirim bunga papan, karangan bunga yang mengandung seperti teror, intimidasi,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Budi menerangkan, pihak kepolisian telah memfasilitasi proses mediasi antara Dokter Oky sebagai pelapor, HPS dan IW sebagai terlapor pada 8 Januari lalu. Namun, HPS dan IW tidak memenuhi agenda mediasi tersebut. 

“Sudah dilakukan mediasi pertama 8 Januari 2026, saudari HPS dan saudara IW ini tidak dapat hadir,” ujar dia.

Dia menambahkan, kasus yang ditangani oleh Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya itu masih berlanjut dan akan dilakukan koordinasi bersama ahli bahasa dan ahli hukum pidana.

“Sehingga proses masih terus berjalan, penyidik tengah melakukan koordinasi dengan ahli bahasa dan ahli hukum pidana. Jadi proses perkara ini tetap berjalan,” jelas dia.
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/338/3199373//pandji_pragiwaksono-ysRr_large.jpg
Kasus Mens Rea, Polda Metro Panggil Pandji Pragiwaksono untuk Klarifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/33/3199330//doktif-HBv3_large.jpg
Hadir Lebih Awal, Doktif Tak Mau Ketinggalan Sidang Praperadilan Richard Lee 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/33/3199329//richard_lee-1YhB_large.jpg
Masih Sakit, Richard Lee Kembali Absen dalam Sidang Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/33/3199168//pandji_pragiwaksono-YAfO_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Buka-bukaan soal Materi Mens Rea Usai Jalani Pemeriksaan di Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/33/3199152//kuasa_hukum_richard_lee_jefry_simatupang-OLlf_large.JPG
Richard Lee Tak Hadir di Sidang Praperadilan, Kuasa Hukum Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199138//roy_suryo-KpvX_large.jpg
Jaksa Kembalikan Berkas Perkara ke Polda Metro, Ini Respons Roy Suryo Cs
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement