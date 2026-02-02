Advertisement
Pandji Pragiwaksono Buka-bukaan soal Materi Mens Rea Usai Jalani Pemeriksaan di Polda Metro Jaya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |19:35 WIB
Pandji Pragiwaksono Buka-bukaan soal Materi Mens Rea Usai Jalani Pemeriksaan di Polda Metro Jaya
Pandji Pragiwaksono di acara Mens Rea (Foto: Netflix)
A
A
A

JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono angkat bicara soal materi Stand Up Mens Rea bikin heboh. Bahkan, banyak elemen masyarakat yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya. 

Terkait hal itu, Pandji tak ambil pusing. Menurutnya, materi Mens Rea merupakan karyanya yang berhak oleh siapapun menyampaikan pendapat atau opininya. 

"Saya rasa siapa pun berhak untuk punya opini. Saya sebagai orang berkarya ketika karyanya ada sudah dirilis, orang bisa punya opini, saya membebaskan siapa pun untuk punya pendapat terhadap karya saya. Bagi saya itu adalah pertunjukkan komedi, didesain untuk menghibur masyarakat," kata Pandji usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/2/2026). 

Pandji mengakui dirinya telah memprediksi stand up mens rea bakal menimbulkan respons pro maupun kontra. Apalagi, kata dia setelah diputuskan rilis di Netflix. 

"Kalau akan menimbulkan respons sih tentu sudah diperkirakan, tapi saya memperkirakan respons terhibur. Bahwa pada akhirnya seperti ini ya saya terima aja dan mungkin itu wajar. Siapa pun boleh punya pendapat terhadap karya saya," ujar Pandji. 

Sebelumnya, Polisi masih menyelidiki laporan terhadap Pandji Pragiwaksono terkait Mens Rea. Sejauh ini, Polda Metro Jaya telah menerima 6 laporan terhadap Pandji tersebut.

“Lebih kurang 6 laporan (masuk),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Rabu, 28 Januari 2026. 
 

(kha)

